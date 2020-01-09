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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 17:53

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لإنهاء الاستيطان

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لإنهاء الاستيطان
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، بوقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأعاد البيان التذكير بموقف الدول الأوروبية الواضح، وهو أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وجدد الاتحاد موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد انه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين.

وكانت سلطات الاحتلال وافقت في الخامس والسادس من يناير (كانون الثاني) على بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بُنِيَ بعضها على أراض فلسطينية خاصة.
رقم : 837524
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