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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 18:34

بوغدانوف وسيالة يبحثان هاتفيا تسوية الأزمة في ليبيا

بوغدانوف وسيالة يبحثان هاتفيا تسوية الأزمة في ليبيا
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فقد "تم خلال المحادثة بحث الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية​​​".

وأضاف البيان أن "سيالة رحب بنتائج اللقاء الروسي-التركي رفيع المستوى الذي انعقد أمس الأربعاء في إسطنبول".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس العاصمة، رحب بنتائج اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في إسطنبول بشأن الأزمة الليبية والهجوم على العاصمة طرابلس.

واتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ورحب المجلس الرئاسي الليبي "بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة".
رقم : 837535
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