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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 23:07

محروقات سوريا تكشف سبب انقطاع خدمة رسائل تكامل

محروقات سوريا تكشف سبب انقطاع خدمة رسائل تكامل
وأضاف أسعد ، أن "محروقات" وضعت تطبيق اسمه "Way-in"، ويمكن للجميع من خلاله معرفة الكمية التي تمت تعبئتها، وذلك عبر دخول المواطن إلى ميزة الضبط، ومن ثم رسائل قصيرة، ثم تفعيل، وبالتالي ستصل رسالة التعبئة.


واستبعد أسعد أن يكون إلغاء خدمة الرسائل باباً للتلاعب بالكيل وسرقة جزء من مخصصات المواطنين، مؤكداً أن التعبئة تتم بحضور صاحب العلاقة، ونوّه من جهة ثانية بأن استهلاك دمشق من البنزين يصل إلى 26 مليون ليتر شهرياً.

واستغرب المواطنون مؤخراً من توقف الرسائل التي كانت تصل من "شركة تكامل" بعد كل عملية تعبئة بنزين أو شراء أسطوانة غاز، وتتضمن تفاصيل الكمية المعبئة وتاريخها، الأمر الذي أثار شكوك البعض بوجود تلاعب في مخصصات المواطنين.
رقم : 837571
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