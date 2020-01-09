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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 23:10
سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد الجوية بالعراق
وقال المصدر إن "صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية".
ولكن لم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837573
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