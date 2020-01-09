سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد الجوية بالعراق

وقال المصدر إن "صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية".



ولكن لم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.