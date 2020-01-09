طيار ايراني بارز ينفي سيناريو اصابة الطائرة الاوكرانية بصاروخ

واضاف شهبازي من الواضح ان الطائرة اشتعلت في السماء في الظلام الدامس ثم تحطمت وسقطت على الارض.



وكان رئيس لجنة التحقيق بمنظمة الطيران المدني الايرانية، فند صحة الصورة التي تظهر وجود قطعة من صاروخ بموقع سقوط الطائرة الاوكرانية من طراز بوينغ 737 في جنوب غرب طهران صبيحة الاربعاء.



كما اعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان لها ان لجنة تقصي الحقائق المشتركة مع أوكرانيا تستبعد كليا فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ، مؤكدة ان الحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ مجرد شائعات كاذبة وهدفها سياسي.



هذا واكدت مصادر مطلعة للعالم ان الصندوقين الاسودين للطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام الخميني (ره) بطهران سيفتحان غدا الجمعة باشراف خبراء ايرانيين واوكرانيين.



يذكر أن الطائرة الاوكرانية التي تحطمت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الامام الخميني (رض) الدولي، كانت متجهة لكييف وتقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.