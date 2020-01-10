الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 10:19

السلطات الأسترالية تطلب من المواطنين مغادرة منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من المواطنين مغادرة منازلهم
ولقي 27 شخصا حتفهم ونزح الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة في أكثر من 25.5 مليون فدان، وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

ومع بدء ارتفاع درجات الحرارة، طلبت السلطات في ولاية فيكتوريا من الناس الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية لهيئة الإذاعة الأسترالية “أطلقنا تنبيها بوجود حالة طوارئ، وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي. إذا كان بالإمكان الخروج، اخرجوا وابتعدوا عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولايتنا”.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا اليوم الجمعة مما يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.

وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه الجنوب في وقت لاحق اليوم الجمعة إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من الحرائق.

وما زالت الرياح قوية ويمكن تصنيفها بأنها “مؤذية” ومن المتوقع أن تجتاح مدن سيدني وملبورن وأديليد.

وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم. وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا في عام 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا.

ويتحدث علماء البيئة بجامعة سيدني عن نفوق أو إصابة مليار حيوان في حرائق الغابات.
رقم : 837622
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
10 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
10 كانون الثاني 2020
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
9 كانون الثاني 2020
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
9 كانون الثاني 2020
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
9 كانون الثاني 2020
الردّ الصفعة
الردّ الصفعة
9 كانون الثاني 2020
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
8 كانون الثاني 2020
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان