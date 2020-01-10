الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 10:50
الرئيس الايراني حسن روحاني..

يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية

يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي مساء امس الخميس، وصف الرئيس روحاني الصداقة بين الشعبين بانها متجذرة وعميقة واتفقا في الراي على الاستفادة من امكانات البلدين في مسار تعميق العلاقات المشتركة وترسيخ الامن والسلام بالمنطقة.

واعتبر الاعمال الارهابية الاميركية تهديدا جادا لامن المنطقة واكد بان اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني نابع من غضب اميركا تجاه قائد مكافحة الارهاب وداعش بالمنطقة واضاف، ان شعوب المنطقة غاضبة جدا من ممارسات اميركا ويتوجب علينا جميعا العمل من اجل احتواء المشاكل والاخطاء الاستراتيجية التي ترتكبها الاميركية المتهورة النابعة من قلة خبرتها، وارغامها على الالتزام باطار القانون.

ودعا الرئيس روحاني الاتحاد الاوروبي لاتخاذ مواقف مستقلة بشان القضايا المهمة وقال، ان الامن في المنطقة غير ممكن دون احترام الجميع للقانون ومنع تكرار مثل هذه الجرائم على الصعيد العالمي.

واشار الى التعاون المشترك في القضايا المهمة بين ايران واوروبا ومنها ايطاليا واضاف، ان الاتحاد الاوروبي له مسؤولية جسيمة في القضايا العالمية وعليه العمل باستقلالية عن سياسات اميركا الخاطئة وان يسعى عبر اتخاذ مواقف صائبة في مسار تقوية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ولاشك ان طهران ستكون الى جانب الاتحاد في مثل هذه الظروف.

واكد الرئيس روحاني بان مشاكل المنطقة يجب حلها بيد دول المنطقة نفسها، معتبرا القرار الحاسم للبرلمان العراقي القاضي بخروج القوات الاميركية من العراق ردا حازما وواضحا على التدخلات والممارسات الارهابية الاميركية.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الايطالي بانه يدرك مدى تاثر وغضب الشعب الايراني العظيم ازاء اغتيال الفريق سليماني داعيا الجميع لبذل الجهود لخفض التوتر في المنطقة وقال، ان ايطاليا ستبذل كل جهودها لخفض التوتر وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
واكد اهمية الاتفاق النووي وسبل الحفاظ على هذا الاتفاق الدولي رغم العقبات الاميركية.
رقم : 837631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
10 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
10 كانون الثاني 2020
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
9 كانون الثاني 2020
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
9 كانون الثاني 2020
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
9 كانون الثاني 2020
الردّ الصفعة
الردّ الصفعة
9 كانون الثاني 2020
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
8 كانون الثاني 2020
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان