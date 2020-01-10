الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 11:42

نيويورك تايمز: إبن زايد صاحب النظرة القاتمة للمستقبل

نيويورك تايمز: إبن زايد صاحب النظرة القاتمة للمستقبل
ويقول الكاتب إن الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، ظلت خارج معظم الصراعات في العالم العربي، لكنها بعد ذلك أصبحت أعجوبة المنطقة الاقتصادية، صحراء من ناطحات السحاب، والمراكز التجارية التي لا نهاية لها والمطارات الفخمة.

وبين أنه مع عام 2013، كان محمد بن زايد يشعر بقلق عميق حول المستقبل، وذلك بعد أن كانت ثورات الربيع العربي قد أطاحت بالعديد من المستبدين، وكان الإسلام السياسي يملأ الفراغ".

ويكشف الكاتب أن محمد بن زايد سبق أن وضع خطة طموحة للغاية لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة. وسينضم قريبا حليفا له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لافتا إلى أنهما ساعدا معا الجيش المصري في الانقلاب على الرئيس المصري الاخواني (محمد مرسي) المنتخب لتلك الدولة في عام 2013.

ويقول الكاتب ان الامارات تحدت الحظر الأممي لدعم حفتر، وانضم إلى العدوان السعودي على اليمن وفي عام 2017، أعلن حظر عدواني على جارته الخليجية قطر.

ويبين تقرير "النيويورك تايمز" أنه بالنسبة لبن زايد لا يوجد تمييز كبير بين الجماعات الإسلامية، حيث تصر على أنها تشترك جميعا في نفس الهدف: نسخة من الخلافة مع القرآن بدلا من الدستور. ولهذا يبدو أنه يعتقد أن الخيارات الوحيدة في الشرق الأوسط هي نظام أكثر قمعا أو كارثة كاملة.

ويؤكد الكاتب أنه خارجيا وضع بن زايد الكثير من موارده الهائلة في الثورة المضادة، بينما داخليا شن حملة صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وبنى دولة مراقبة مفرطة الحداثة، حيث تتم مراقبة الجميع بحثا عن أدنى نفحة من الميول الإسلامية.
رقم : 837637
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
10 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
10 كانون الثاني 2020
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
9 كانون الثاني 2020
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
9 كانون الثاني 2020
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
9 كانون الثاني 2020
الردّ الصفعة
الردّ الصفعة
9 كانون الثاني 2020
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
8 كانون الثاني 2020
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان