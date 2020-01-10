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الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 17:56

تحليق كثيف للطيران الأمريكي على الحدود السورية العراقية

تحليق كثيف للطيران الأمريكي على الحدود السورية العراقية
وقال المحلاوي  إن "مناطق قضاء القائم وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار هي مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربي الأمريكي بطلعات مكثفة في سماء تلك المناطق من دون معرفة الاسباب رغم ان المناطق المستهدفة لم تشهد اي خرق امني".

وأضاف المحلاوي أن "مناطق قضاء القائم وصولا الى المنافذ الحدودية مع سوريا امنة ومستقرة ولم تسجل اي عملية اعتداء من قبل الطيران الامريكي على مقرات للحشد الشعبي"، مبينا أن "عمل القوات الامريكية المتواجدة في المناطق الغربية لم يطرأ عليها اي تغيرات وان عمليات المراقبة والاستطلاع لتلك القوات مازالت مستمرة وبشكل مكثف بعد استهداف قاعدة عين الاسد الجوية بصواريخ ايرانية".
رقم : 837708
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