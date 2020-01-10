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الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 18:03

روسيا: لا أساس لتحميل إيران مسؤولية كارثة الطائرة الأوكرانية

روسيا: لا أساس لتحميل إيران مسؤولية كارثة الطائرة الأوكرانية
هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سرغیی ريابكوف انه يجب تجنب التصريحات العنيفة حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية قبل استنتاجات الخبراء.

واضاف في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، من طوكيو، إنه "لا أساس في المرحلة الحالية للتقدم بتصريحات صارخة" عن مسؤولية إيران عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية.

وأوضح ريابكوف: "أنا مقتنع بصورة عميقة أن محاولة حصد مكاسب سياسية استفادة من هذه المأساة الإنسانية المرعبة أمر ممنوع. يجب إعطاء الخبراء فرصة لتحليل الوضع والتوصل إلى استنتاجات، لكن بدء ألاعيب معينة في هذه الحالة شيء أقل ما يوصف به أنه غير لائق".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

ومن بين القتلى 11 مواطنا أوكرانيا (9 من أعضاء الطاقم) و82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين و4 أفغانيين و3 ألمان و3 بريطانيين.
رقم : 837712
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