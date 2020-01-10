الرئيس الايراني يعزّي بوفاة آية الله رسولي محلاتي

وفي برقية وجهها الرئيس روحاني اليوم الجمعة ورد فيها: «یَرْفَعِ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ، وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»، عاداً الفقيد بالعالم المتقي وله ماض ثوري زاهر فضلا عن نشاطاته العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية اضافة الى تأليف عشرات الكتب حيث قدم عمره الشريف لخدمة الشعب والثورة ولديه سجّل حافل بالعطاء وسيبقى حيًاً في ضمائر الشعب الايراني.



وعزّى الرئيس روحاني اسرة الفقيد وذويه وتلامذته وأهالي طهران ومدينة محلات /وسط/، داعياً الله له بالدرجات الرفيعة والصبر الجميل والصحة لذويه واسرته.



ويشار الى ان الفقيد آية الله السيد هاشم رسولي محلاتي كان أحد أعضاء مكتب الامام الخميني (رض) والنائب عن أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة بدورته الثانية وأول رئيس للمجلس التنسيقي لائمة الجمعة حيث وافاه الاجل مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عاماً.