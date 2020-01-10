الطيران المدني الإيراني: الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ

وقال عابد زادة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:أن الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا.



وأضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنطلب المساعدة من أوكرانيا".



وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".



واردف عابد زادة : أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية"، موضحا ان الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور"



واضاف رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني إنه "إذا كان لدى اميركا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها.



وحث اميركا وكندا الى اعلان النتائج التي توصلتا اليها حول تحطم الطائرة الاوكرانية اذا كانت علمية وفقا للملحق 13 لمنظمة ايكاو وان تكفا عن التعليقات السیاسیة وغیر المهنیة.



وقال : على الساسة الامريكيين والكنديين تقديم نتائج دراساتهم الى اسماع العالم بطريقة متخصصة.



واضاف: نشدد اذا كانت تصريحات السياسيين الامريكيين والكنديين نابعة عن آراء منظمات الطوارئ للبلدين فينبغي الاعلان عنها من خلال منظمة الطيران المدني الدولي ( اكائو) للعالم.



واكد عابدزادة أن ايران نشرت تقاريرها الاولية بشأن تحطم الطائرة الاوكرانية على موقع منظمة ايكاو ويتعين على اميركا تقديم ما وصلت إليه علميا حول هذا الحادث لمنظمة ايكاو للعالم.