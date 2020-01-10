الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 20:09

أحمد قبلان: أوقفوا لعبة التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين

أحمد قبلان: أوقفوا لعبة التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين
وقال الشيخ قبلان: لم يعد سهلا يوماً بعد يوم الخروج مما نحن فيه من انقسامات وحسابات مصالح، بسبب طبقة من النرجسيات السياسية والهيمنات الإقطاعية التي عاثت فساداً في البلد أفقياً وعامودياً، وأوصلته وشعبه إلى حال من الانحدار والفقر، لم يعهدها اللبنانيون حتى في زمن الحرب الأهلية !

وأكد قبلان، أن "التجارب والوقائع تؤكّد أن كلّ مشاكله السياسية والاقتصادية والمالية والطائفية، وكل ما نحن فيه من فساد وبطالة وهدر ونهب أموال وسياسات مصرفية مشبوهة ومتوحشة، لن تتوفر له الحلول، طالما بقيت عقلية أهل السلطة بهذا النهج الاستعلائي والتحاصصي، وعلى هذه الوتيرة من التصرف اللامسؤول واللاوطني.

وخاطب المتبازرين على الحكومة: "أوقفوا لعبة تدمير الدولة، والتلاعب بلقمة عيش الناس، وبصحتهم، وبمصيرهم، أوقفوا وحوش المال وتجار الدولار، والاحتكار، وعصابات النهب والصفقات، فلبنان يحتضر، وشعبه في مأساة حقيقية، لا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا محروقات".
رقم : 837732
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد حسن نصرالله يتحدث عن عشق سليماني للشهادة
السيد حسن نصرالله يتحدث عن عشق سليماني للشهادة
زوال التوتر في المنطقة ممكن بعد إنهاء التواجد الأميركي
زوال التوتر في المنطقة ممكن بعد إنهاء التواجد الأميركي
10 كانون الثاني 2020
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
فك شفرة كلام الحاج قاسم مخاطبا ترامب
10 كانون الثاني 2020
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
يجب السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية
10 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
10 كانون الثاني 2020
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
قائد الثورة يشارك بمراسم تأبين الشهيد سليماني ورفاقه
9 كانون الثاني 2020
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
قصف قاعدة عين الأسد.. رد استراتيجي لهذه الأسباب
9 كانون الثاني 2020
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة
9 كانون الثاني 2020
الردّ الصفعة
الردّ الصفعة
9 كانون الثاني 2020
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
8 كانون الثاني 2020
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان