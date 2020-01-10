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الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 20:27

الخارجية الألمانية: روسيا تلعب دورا هاما في تسوية الأزمة الليبية

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غداً سأتوجه مع المستشارة ميركل إلى موسكو للحديث مع الرئيس بوتين، لأن روسيا تلعب أيضًا دورًا مهمًا في هذا الصراع (في ليبيا)، ونريد أن تصبح روسيا جزءًا من الحل".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفين زايبرت، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب بين المستشارة أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد السبت.

وقال زايبرت للصحفيين اليوم الجمعة: "اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الروسي في بداية كانون الأول/ ديسمبر، خلال قمة"نورماندي" في باريس، على إجراء محادثات مفصلة مرة أخرى، وقريبا هذا ما سيحدث".

ومن المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، برفقة وزير الخارجية، هايكو ماس، إلى روسيا في 11 كانون الثاني/ يناير، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتهدف الزيارة لبحث عدد من القضايا الدولية، أبرزها ملفات سوريا وليبيا والعراق وأوكرانيا، وكذلك العلاقات الإيرانية الأمريكية، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
رقم : 837737
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