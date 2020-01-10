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الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 20:46

ماهر حمود: ايران قد سجلت هدفا في المرمى الاميركي والرد لم ينته

ماهر حمود: ايران قد سجلت هدفا في المرمى الاميركي والرد لم ينته
ورأى رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​، أن "​ايران​ قد سجلت هدفا في المرمى الاميركي وانتصرت في جولة مميزة"، مشيرا الى "الحجم الهائل من الناس الذين احتشدوا للتشييع في ايران وفي ​العراق​، ودقة الهدف بحيث استطاعت ​الصواريخ​ ان تتجاوز ​الرادارات​ وأجهزة الرصد والباتريوت وغيرها، مما فاجأ المراقبين الاميركيين".

ولفت الى أنه "ثبت للمراقبين ان هدف الضربة الايرانية لم يكن الجنود الاميركيين، بقدر ما كان المكان نفسه، وغرفة العمليات الرئيسية لكافة القواعد الاميركية في المنطقة بأسرها، وهو مجهز بآلات متطورة ليست موجودة في اي قاعدة اميركية اخرى".

واعتبر حمود "أنه لشيء مهم جدا ان تكون هذه الدول بل العالم بأسره تقريبا الى جانب ايران ضد العدوان الاميركي حتى لو كان موقفا كلاميا مؤقتا فقط"، مؤكدا على أن "الرد لم ينته بعد، والقرار الذي اتخذ بشكل قاطع ان تخرج ​اميركا​ من منطقة غرب آسيا، وستتخذ استعدادات لهذا القرار التاريخي الذي سنراه، على مراحل متلاحقة قريبا بإذن الله".
رقم : 837741
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