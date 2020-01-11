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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 11:29

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم "مراد شتيوي" إن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه المشاركين في المسيرة مما ادى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية".

وأشار شتيوي إلى أن "المسيرة انطلقت رفضا لما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال من نية لضم أراض فلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدا ان هذه القرارات لن تؤثر على طبيعة ايماننا بحقنا بكامل ترابنا المحتل".

وشارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة. ورددوا شعارات وطنية مناهضة للاحتلال كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب.
رقم : 837827
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