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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 11:40

من هو سلطان عمان الجديد؟

من هو سلطان عمان الجديد؟
أدى "هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد"، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

من هو السلطان الجديد؟

السلطان الجديد لسلطنة عمان "هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد" هو ابن عم الراحل السلطان قابوس.

وتشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954.
وشغل "السلطان هيثم" منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة ”عمان 2040“.

إلى جانب ذلك، شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني خلال الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.

ومن غير المرجح أن يغير السلطان الجديد سياسة الحياد التي انتهجتها سلطنة عمان على مدى ما يقرب من نصف قرن من حكم السلطان قابوس.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، قد أعلن صباح اليوم السبت، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.
رقم : 837830
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