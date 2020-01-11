اول خطاب لسلطان عمان الجديد بعد تنصيبه

وألقى هيثم بن طارق خطابه الأول بعد تنصيبه رسميا، وأكد خلاله على سياسته في حكم البلاد، لافتا إلى أنها ستكون مشابهة لسلفه السلطان قابوس.



وتابع: "عازمون على السير على نهج السلطان قابوس والبناء عليه، وسوف نرتسم خط السلطان قابوس في السياسة الخارجية".



وأضاف هيثم بن طارق: "سنحرص على حسن الجوار والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الغير، وسنكون داعين إلى حل الخلافات بالطرق السلمية".



وأردف قائلا: "سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون الإسهام في دفع مسيرة التعاون، وسنستمر في دعم الجامعة العربية ونتعاون مع أشقائنا لتحقيق أهداف الجامعة".



وشدد سلطان عمان الجديد على نأي مسقط بنفسها عن الصراعات والخلافات في المنطقة، وسعيها إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.

ووعد هيثم بن طارق العمانيين بالعمل على تحسين معيشتهم.

وأضاف: "سنحترم المواثيق والاتفاقيات التي وقعناها مع الدول والمنظمات".