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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 15:37

اتصال هاتفي بين زيلينسكي وروحاني مساء اليوم

اتصال هاتفي بين زيلينسكي وروحاني مساء اليوم
وجاء في بيان الرئاسة الأوكرانية، على قناة تليغرام، اليوم السبت: "في يوم السبت الموافق 11 كانون الثاني/يناير، سيقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوجيه كلمة إلى الشعب الأوكراني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

ستذاع الرسالة المتلفزة بعد مشاورات الرئيس مع مجموعة من الخبراء الأوكرانيين العاملين في موقع المأساة في إيران، والشركاء الدوليين، ومحادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمقرر إجراؤها في الساعة 17.00 (18:00 بتوقيت موسكو)".


وكانت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية قد اعلنت صباح اليوم السبت بان سقوط طائرة الركاب الاوكرانية والذي اسفر عن مصرع 176 شخصا ايرانيين ومن جنسيات اخرى ، كان بسبب خطأ بشري من قبل الدفاع الجوي.

وجاء في جانب من البيان الصادر عن الاركان العامة انه اثر بعض الاخبار التي افادت بمشاهدة اهداف جوية متحركة نحو اهداف استراتيجية في البلاد وكشف بعض التحركات الجوية على شاشات الرادارات، اصبحت هنالك حساسية اكبر لدى مجموعة الدفاع الجوي وبالتالي وبسبب دوران طائرة الركاب (الاوكرانية) في الوقت غير المناسب واقترابها من مركز عسكري حساس فقد جرى استهدافها اثر خطأ بشري وبصورة غير متعمدة.

واعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن اسف الجمهوریة الاسلامية الايرانية الشديد للخطأ الكارثي الذي ادى الى اسقاط طائرة الركاب الاوكرانية صباح الأربعاء الماضي.

وجاء في جانب من بيان اصدره الرئيس روحاني اليوم السبت: انه وفي اجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الاميركي المعتدي ضد الشعب الايراني وبهدف الدفاع امام الهجمات المحتملة للجيش الاميركي بعد استشهاد القائد قاسم سليماني، كانت القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في حالة الانذار (القصوى) مائة بالمائة وللاسف ان خطأ بشريا واطلاقا خاطئا قد اسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الافراد الابرياء.

يذكر ان الطائرة الاوكرانية سقطت اثر استهدافها خطأ من قبل الدفاع الجوي بعد اقلاعها بدقائق صباح الاربعاء الماضي من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب طهران مما اسفر عن مصرع جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصا.
رقم : 837856
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