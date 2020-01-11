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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 15:39

الإعلان عن انجازات نووية ايرانية جديدة في نيسان المقبل

الإعلان عن انجازات نووية ايرانية جديدة في نيسان المقبل
وقال اصغر زارعان، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش بدء أعمال معرض انجازات الصناعات النووية في بوشهر/جنوب ايران/ اليوم السبت، إن أحد أهداف المعرض يتمثل بربط الصناعة النووية بالمراكز العلمية والبحثية الأخرى في البلاد والتعرف على ما قام به المختصون الشباب باخلاص وصدق بهدف تعزيز الشموخ الوطني.

واضاف ان هذا النهج مستمر وهو نتيجة للجهد والمقاومة والمثابرة وضرورة نيل هذه المعارف والخبرات في الجمهورية الإسلامية وهي ماتمثل قوة ضرورية للبلاد.

وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن أهدافنا تتمثل بايضاح دورة الوقود الى أهالي بوشهر لاسيما الشباب بهدف تطوير قدراتهم واختيار مهنة مناسبة لمستقبلهم وايضاح ماقدم قطاع الصناعة النووية من انجازات.

واشار زارعان الى إنجازات الصناعة النووية الايرانية، موضحاً: انه في الاعوام الثلاثة الماضية ، تم تحقيق 43 و 84 و 114 من الإنجازات النووية الموثقة، على التوالي ، موضحاً: سنعرض بالتأكيد انجازات نووية جديدة في نيسان/ إبريل المقبل على الصعيدين النوعي والكمي تشير الى اقتدار البلاد.
رقم : 837858
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