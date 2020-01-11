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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 15:40

انفجار قنبلة في رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان

انفجار قنبلة في رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان
هذا ولم ترد على الفور تفاصيل عن سقوط قتلى في الانفجار الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.
وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن الانفجار أسفر عن مقتل كل الجنود بالمركبة. وعادة ما تعلن طالبان عن سقوط قتلى وتبالغ في الأرقام لدى استهداف القوات الأفغانية والأجنبية.

ورغم هدوء القتال مع تساقط الثلوج الكثيف في الجبال حيث يأخذ مقاتلو طالبان عادة قسطا من الراحة ويعيدون تجميع أنفسهم قبل هجومهم السنوي في فصل الربيع، لا تزال القنابل المزروعة على الطرق تصيب قوات أفغانية وقوات أجنبية متحالفة معها.
رقم : 837859
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