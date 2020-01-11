شركة إعمار إيرانية تحصل على ترخيص في سوريا

وبحسب ما نقله موقع “الاقتصادي”، فإن الشركة التي تحمل اسم “نيكين سوريا” ستعمل في مجال البناء وتجارة مستلزماتها ومعدات الإكساء والحفارات وغيرها من متطلبات عملية الإعمار.



تتوزع أسهم الشركة حديثة المنشأ بين الإيراني محمد مهدي قاسم باقري بنسبة 75%، يليه الإيراني سيد محمد رضا طباطباني بنسبة 12.5%، والسوري علي عادل الحمصي بنسبة مماثلة.



وتعد شركة “Nikan Engineering Developmen” الإيرانية المؤسسة عام 2014 معنية بتقديم الاستشارات والتصميم والإشراف والتنفيذ على مشاريع البناء.



وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإنها تسعى إلى دخول أسواق جديدة في تصميم المشاريع السكنية والصناعية وشراء وبيع وتأجير العقارات، وإدارة مشاريع في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية والهياكل والتركيبات الميكانيكية والكهربائية، وفي مجالات التحديث وإعادة الإعمار.



يأتي قرار التصديق على تأسيس الشركة عقب موافقة رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، في 6 من كانون الثاني الحالي، على توصية اللجنة الاقتصادية بتضمين البضائع الإيرانية المخزنة والمودعة في المناطق الحرة بسوريا، ومن بينها مواد الحديد والغرانيت والأسمنت الأبيض والسيراميك، بالمزايا والإعفاءات المفروضة لمدة عام واحد، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية، وذلك عملًا بموجب ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دمشق وطهران عام 2012.