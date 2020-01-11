بوتين يدعو لاستمرار الاتفاق النووي

وقال بوتين أنه يجب ان تبدأ الالية المالية اينستكس عملها للتعامل مع ايران بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.



ولدى سواله عن سفره إلى سوريا قال بوتين: بحثنا اعادة تأهيل المنشآت الحيوية في سورية وعلقت مركل على هذا قائلة: يجب فتح مجال المساعدات الى شمال شرق سورية ويجب ايجاد حل من اعادة الحياة الطبيعية لهذا البلد.



وأكدت مركل لا ننوي التدخل في ليبيا لكن لابد من حل للازمة هناك.



وبالسؤال منها عن ايران أجابت مركل: نحن مصرون على ابقاء الاتفاق النووي مع ايران وبالنسبة لحادثة الطائرة الأوكرانية لابد من العثور على المذنبين وفتح تحقيق شامل بشان الطائرة الاوكرانية التي اسقطت في ايران.



وأكد بوتين أن هناك مواطنون روس في ليبيا لكنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا يتقاضون اي اموال من الحكومة ولدينا معلومات بشان نقل مرتزقة من ريف ادلب بسورية الى ليبيا.



ووضحت انجيلا مركل: لقد وجدنا وجهة نظر مشتركة مع روسيا بشان المصالح المشتركة وسورية وايران مضيفة لابد من الانتهاء من مشروع السيل الشمالي حول نقل الغاز الروسي الى اوروبا بغض النظر عن العقوبات الامريكية.



وأردف بوتين قائلا: أتمنى ان لا تحدث اي حرب في المنطقة ونسعى للحيلولة دون ذلك موضحا نريد منع حدوث صراع شامل في الشرق الاوسط لانه سيؤثر على العالم اجمع.