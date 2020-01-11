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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 20:36

الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي

الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي
وذكر مصدر أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.

ولفت المصدر إلى أن رمايات وحدات الجيش طالت أيضاً تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت تحصينات لهم.

وقضت وحدات الجيش الاثنين الماضي على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم وتحصيناتهم خلال رمايات مدفعية وضربات بسلاح الدبابات نفذتها ضد تجمعات ومناطق انتشار الإرهابيين في معرة النعمان وسراقب ومحيطهما بريف إدلب الجنوبي وقرى وبلدات الدير شرقي والدير غربي ومعصران وأحسم وحنتوتين ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما بالريف ذاته.
رقم : 837910
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