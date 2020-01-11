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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 21:59

الأسد: السلطان الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة ازدهارها

الأسد: السلطان الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة ازدهارها
وجاء في نص البرقية تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.

وأضافت البرقية: “باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم اليكم ومن خلالكم إلى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان”.

وأكدت البرقية أن “الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.. ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق”.
رقم : 837930
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