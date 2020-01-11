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السبت 11 كانون الثاني 2020 ساعة 22:51
أميركا تفحصت هواتف من كانوا بموكب سيارات الشهيد سليماني
واضافت القناة ان إدارة العملية تمت من قاعدة العديد في قطر.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837942
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