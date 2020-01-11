أميركا تفحصت هواتف من كانوا بموكب سيارات الشهيد سليماني

واشنطن (اسلام تايمز) - قالت قناة NBC الاميركية ان الولايات المتحدة تفحصت هواتف من كانوا في موكب سيارات الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الذي خرج من مطار ⁧بغداد⁩ وتأكدت من هوياتهم قبل توجيه الضربة الجوية.