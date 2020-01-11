اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة حي العامل جنوبي العاصمة بغداد".



وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".