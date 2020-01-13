سلطات السعودية تواصل مضايقة الناشطة الهذلول وعائلتها

ونقل الحساب عن "لينا الهذلول" شقيقة "لجين"، قولها إن "إدارة السجن قبلت أن يأخذ والدي رسالتين من لجين كتبتهما للمحكمة ولهيئة حقوق الإنسان".وأضافت "فور خروجه من السجن، كلمته الإدارة و طلبت منه أن يرجع قائلين إن لجين طلبت مقابلته، حين عاد أخذوا منه الرسالتين عنوة وقالوا أمن الدولة يريدهما".وتقبع الناشطة السعودية "لجين الهذلول" في سجون النظام السعودي منذ مايو/أيار 2018، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، وبدأت محاكمتها في مارس/آذار 2019، لكن منذ أبريل/نيسان توقفت إجراءات المحاكمة، وتحولت إلى سجن انفرادي.وفي أغسطس/آب الماضي، قالت عائلة الناشطة السعودية إنّ السلطات عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن، وهو ما يبدو أنها رفضته.