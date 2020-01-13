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الاثنين 13 كانون الثاني 2020 ساعة 14:58

نائبة عراقية تطالب أمريكا بتعويضات عن 17 عاما

نائبة عراقية تطالب أمريكا بتعويضات عن 17 عاما
وقالت نصيف في بيان لها "على من يمتلك قرار تكليف رئيس الوزراء الإسراع بحسم التكليف لمواجهة التحديات الراهنة، وأهمها توكيل شركة محاماة دولية لإعادة فتح ملفات التجاوزات الأمربكية منذ ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والمطالبة بتعويضات عن كل الضرر الذي لحق ب‍العراق بدءاً من احتلاله دون شرعية دولية وإعلانه كدولة خاضعة للاحتلال، وقيام سلطة الاحتلال بخرق القوانين الدولية وتدمير البنى التحتية وحرق الوزارات والمؤسسات الحكومية وسرقة ونهب مليارات الدولارات وسبائك الذهب الى يومنا هذا".

وأضافت ان "مقاضاة الإدارات الأمريكية السابقة واللاحقة يتضمن مطالبتها بتعويضات عن إعاقة تسليح العراق واعتراف ترامب بأنه من أوجد داعش هما اوباما وكلينتون، وملف الضحايا من قواتنا العراقية الذين قصفتهم القوات الأمريكية وأبادتهم تحت مسمى نيران صديقة، وصولا الى مجزرة القائم وجريمة المطار".
رقم : 838208
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