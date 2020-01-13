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الاثنين 13 كانون الثاني 2020 ساعة 16:11

خميس يلتقي شمخاني..ماذا قال الاخير حول ضربة 'عين الاسد'

خميس يلتقي شمخاني..ماذا قال الاخير حول ضربة
واعرب شمخاني لدى استقباله اليوم الاثنين رئيس الوزراء السوري عماد خميس الذي يزور طهران على راس وفد رفيع عن شكره لبرقية مواساة الرئيس بشار الاسد والحكومة السورية بمناسبة استشهاد الفريق قاسم سليماني وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال دكها القاعدة الأمريكية في عين الأسد بالصواريخ ورد فعلها الساحق على الجريمة الأمريكية ، برهنت من جديد انها لن تتردد عن حماية امنها ومصالحها الوطنية مهما كان الظروف.

وقال شمخاني إن ترامب ومستشاريه الحمقى كانوا يتصورون ان اغتيال القائد الشجاع لجبهة المقاومة الحاج قاسم سليماني سيقود الى انهيار هذه الجبهة في المنطقة ولكن النتيجة كانت عكسية حيث ان دماء هذا الشهيد العزيز ورفاقه ادت الى المزيد من تماسك وتعزيز جبهة المقاومة وتزايد الكراهية لاميركا في اوساط شعوب المنطقة والعالم .
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ، قائلاً إنه مادامت القوات الإرهابية الأميركية متواجدة في منطقة غرب آسيا فانها لن ترى الاستقرار والسلام والأمن واضاف انه مما لا شك فيه أن خروج اميركا الشريرة لن يتحقق الا بوحدة شعوب ودول المنطقة.

واشار شمخاني الى الهجمات العشوائية والغادرة للكيان الصهيوني على مواقع المقاومة وبدعم من الولايات المتحدة وقال انه مما لا شك فيه أن شهادة القائد سليماني ستجعل جبهة المقاومة أكثر تصميماً على مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني.

واعرب شمخاني عن دعمه لجهود الحكومة السورية لإنهاء وجود الجماعات الإرهابية في إدلب ، مؤكدا أن نهب نفط سوريا ونهب مواردها مأساة أخرى يمكن أن تنتهي بانسحاب الولايات المتحدة الكامل من المنطقة.

بدوره جدد رئيس الوزراء السوري عماد الخميس خلال هذا اللقاء تقديم التعازي باستشهاد القائد سليماني وكذلك وفاة مجموعة من المواطنين الايرانيين والاجانب في حادث سقوط طائرة الركاب المؤسف وقال ان الاهداف السامية للشهيد سليماني كانت تتجسد في الدفاع عن الشعوب المضطهدة والتي ترزح تحت نير الظلم والعدوان الاميركي والصهيوني ونظام الهيمنة .

واشاد بالجهود الفريدة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الايرانية ودعمها للشعب السوري في الحرب ضد الإرهاب ، وقال انه الآن وبعد أن بات القضاء على فتنة الارهاب قاب قوسين او ادنى بجهود الحكومة والجيش والشعب السوري ودعم الدول الصديقة يجب أن نسعى جاهدين لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين .
رقم : 838226
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