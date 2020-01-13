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الاثنين 13 كانون الثاني 2020 ساعة 20:03

ابراهيم الموسوي: لبنان منهوب مش مفلس بسبب فائض اللصوص

ابراهيم الموسوي: لبنان منهوب مش مفلس بسبب فائض اللصوص
واوضح الموسوي اليوم الاثنين ​، أنّ "أوّل حل للوضع المالي المتردي، إجراءات فوريّة حازمة توقف استيراد الكماليّات، وصرف أموال أي مساعدات تأتي لتحويل ​الاقتصاد​ من ريعي إلى منتج، وإعلان حالة طوارئ قضائيّة تجمّد ملكيّات وثروات الناهبين حتّى يكشفوا مصدرها".

و بدوره خاطب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​علي الخطيب​ المسوولان في لبنان أنتم المسؤولون الّذين رسمتم للبنان سياساته الإقتصاديّة وعلاقاته الخارجيّة ماذا فعلتم بلبنان؟".

وقال الخطيب: "أنتم الّذين أوصلتم لبنان و​الشعب اللبناني​ إلى الهاوية، اليوم تريدون قلب الطاولة وتحميل المقاومة وقوى المقاومة مسؤوليّة تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي للبنانيين، فأي فجور هو هذا الفجور؟ هم يريدون أن يحّملوا المقاومة سيئاتهم. إن الّذي كان جديرًا بهزيمة الإسرائيليّين وبتحرير لبنان وبالتحدي للأميركيّين وللإسرائيليّين وللغرب، هو الجدير بأن يحرّر لبنان من هذه السياسات التي أسقطت لبنان إقتصاديا ومعنويا في أعين كل العالم".

وأعرب عن أسفه لـ"عدم أخذ المسؤولين في لبنان الوضع الراهن بجديّة ومسؤوليّة أمام الوضع الإقتصادي والمعيشي الّذي يعيشه اللبنانييون اليوم، وأمام المشاكل الّتي يعاني منها المواطنون في التعامل مع البنوك، ولاسيما المودعون الّذين أمّنوا البنوك على أموالهم".

وشدّد على أنّ "هذا الوضع الإقتصادي الّذي ينذر بالكثير من المشكلات في المستقبل على الصعد الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، يستدعي لِمن لديهم الإحساس بالمسؤوليّة أن يبادروا ب​تأليف الحكومة​، أو على الأقل على حكومة تصريف الأعمال الّتي لا نراها موجودة، فأين هي؟".
رقم : 838269
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