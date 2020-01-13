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الاثنين 13 كانون الثاني 2020 ساعة 23:43

مستشار أردوغان: ليبيا هي فرصة للعلاقات المصرية-التركية

مستشار أردوغان: ليبيا هي فرصة للعلاقات المصرية-التركية
وتابع أقطاي: "حينما كانت الحملة الإعلامية في مصر تتحدث عن أن تركيا قادمة إلى ليبيا من أجل محاربة مصر، قلنا وأوضحنا أن تركيا لا يمكنها أن تحارب أي دولة عربية أو مسلمة، بل على العكس من ذلك، هي تريد إيقاف تلك الحرب المشتعلة في ليبيا، والأهم أنها جاءت إثر دعوة رسمية من حكومة شرعية".

وأشار إلى أن "دوافع التعاون فيما بين مصر وتركيا تفوق بحد ذاتها وبشكل كبير، وجود دوافع لإشعال حرب بين البلدين، والاتفاق التركي-الليبي بدوره، يعيد الحقوق المصرية في حدود المنطقة الاقتصادية المنحصرة التي ضاعت بسبب الاتفاق الذي تم بين مصر واليونان، كما يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك وطرح هذا السؤال، لماذا لا يمكن عقد اتفاقية مع مصر أيضا، على غرار اتفاقية ليبيا، إن اتفاقية من هذا النوع في شرق المتوسط، بين تركيا وليبيا ومصر، ألا يعني تعزيزا وحماية لحقوق شعوب تلك الدول".

واحتدمت الأزمة في ليبيا بعد إعلان حفتر، في ديسمبر الماضي، بدء "المرحلة الحاسمة" في هجوم قواته على العاصمة طرابلس. وتقدمت حكومة السراج إلى تركيا بطلب التدخل عسكريا لمنع سقوط العاصمة في أيدي قوات حفتر.
رقم : 838305
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