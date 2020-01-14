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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 14:20

مستوطن صهيوني يدهس طالبة شرق بيت لحم

مستوطن صهيوني يدهس طالبة شرق بيت لحم
وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، بأن المستوطن دهس الطالبة ياسمين خالد غزال (17 عامًا) عند مدخل القرية، أثناء توجهها إلى مدرستها في بلدة تقوع، ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح، ونقلت إلى مستشفى اليمامة، لتلقي العلاج.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر فلسطينية في مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من قرية "عانين" غرب المدينة، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من بلدة "قباطية" في جنوبها، هما ياسر إبراهيم أبو الرب، ومحمود عيد.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "روجيب" شرق نابلس (شمالا)، واستجوبت الأسير المحرر نائل دويكات.

وفي مدينة الخليل (جنوبا)، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش طالت احياء مختلفة بالمدينة، وعدة بلدات وقرى جنوب غربي المحافظة، فيما تم اغلاق مدخل مخيم "العروب" للاجئين الفلسطينيين (شمالا) امام حركة المواطنين ومركباتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفي "باب الزاوية"، و"الحاووز"، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أثاث المنازل وبعض جدرانه، كما اعتدت على المواطنين بينهم كبار السن.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدات وقرى "بيت عوا"، و"دير العسل"، و"بيت الروش"، و"البيرة" جنوب غربي الخليل دون أن يبلغ عن اعتقالات، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة اذنا غرب الخليل.

وفي بيت لحم (جنوبا)، اقتحم جنود الاحتلال بلدة "بيت فجار" جنوباً وأقاموا عدة حواجز عسكرية، كما داهموا العديد من المنازل وفتشوها ونكلوا بأهلها، واعتقلوا ثلاثة مواطنين، وجرى نقلهم إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود إبراهيم طقاطقة، ومحمد حاتم ديرية، إضافة للفتى أيهم غسان ثوابتة بعد اقتحام منازلهم في بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت القوات الفتاة أماني هاني عبيد من مخيم الدهيشة على "حاجز 300" شمال بيت لحم مساء أمس.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا بعد الاعتداء عليه بالضرب، في قرية "بيت دقو" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد محمود عبد الرحمن ريان (25 عاما) أثناء مروره على حاجز طيار أقيم عند مدخل القرية، واعتدت عليه بالضرب.

وكان ريان قد أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في العام 2018. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن اسماعيل جودت ريان في القرية، وفتشته

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدوة "سلوان" جنوبي المسجد الأقصى، وسلمت عددا من الشبان بلاغات للتحقيق معهم.
رقم : 838408
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