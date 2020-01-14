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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 14:23

قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب سلاح السيف ‘‘الإسرائيلي‘‘

قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب سلاح السيف ‘‘الإسرائيلي‘‘
وأفادت القناة أيضا بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حظر على لاعبي منتخب السيف السفر للدوحة، من دون توضيح أسباب.

ونقل الموقع عن رئيس اتحاد الإحتلال الإسرائيلي للعبة السيف، أورلي هارلب قوله: "تلقى الاتحاد تعليمات واضحة بعدم السفر إلى قطر، إضافة إلى حقيقة أننا لم نحصل على تأشيرات من الدوحة".

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة للرجال والسيدات قطر 2020 في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، والتي ينظمها الاتحاد القطري للعبة بمشاركة المصنفين والمصنفات الأوائل على مستوى العالم.
رقم : 838411
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