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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 14:38

بغداد لن توقع على اتفاق بإبقاء القوات الاميركية

بغداد لن توقع على اتفاق بإبقاء القوات الاميركية
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء وليام وردة، إن بلاده "لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق، مبينا أن "الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان، الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

واضاف في تصريحات مع شبكة "CNN" الأمريكية، أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق".

وتابع "لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات. والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد زعم مساء أمس الإثنين، أن جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأمريكيين من العراق.

وصوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي اغتيل فيها قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 جندي.
رقم : 838415
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