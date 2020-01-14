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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 14:43

الرئيس التونسي يدعو كتل البرلمان لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة

الرئيس التونسي يدعو كتل البرلمان لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة
وشددت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته مساء أمس الاثنين، على ذكر دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من الشهر الجاري.

واعتبر البيان أن الحرص في تقديم المقترحات في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور."

وجاء البلاغ بعد الإطّلاع على مراسلة رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 يناير 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما وأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الإطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019، وبعد الإطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 جانفي 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة.
رقم : 838418
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