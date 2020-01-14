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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 14:45

تركيا.. السلطات تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش

تركيا.. السلطات تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش
وقالت مصادر إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة غولن.

وأضاف تقرير الوكالة التركية أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حاليا، ومن بينهم أيضا 6 من قائدي طائرات إف 16، و4 من قادة الدرك في المحافظات.

يشار إلى أنه في 15 يوليو 2016 قامت مجموعة من الضباط بمحاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قتل خلالها نحو 250 شخصا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات التركية حوالي 77 ألف شخص، وأقيل نحو 130 ألفا آخرين من وظائفهم الحكومية في حملة ملاحقة حكومية مستمرة على شبكة غولن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.
رقم : 838419
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