جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة

وقال اللواء سلامي لدى وصوله اليوم الثلاثاء ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان : تم استخدام جميع الامكانيات والقدرات مع التواجد الميداني لمقر عمليات قدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري وأنشطة فيلق سلمان في محافظة سيستان وبلوجستان منذ الساعات الأولى لحدوث السيول.



واضاف: تقوم حاليا 5 فرق للحرس الثوري مع 50 آلية لاعادة فتح الطرقات، كما تقوم 3 مروحيات تابعة للقوة البرية للحرس الثوري بايصال المساعدات الاغاثية للمتضررين ، كما ان هناك مجموعات كثيرة من افراد التعبئة تعمل فی مجال الاغاثة.



وحول زيادة قدرات الاغاثة ، قال القائد العام للحرس الثوري: كما تقوم القوة البحرية لحرس الثورة بنقل امكانياتها الى المناطق المنكوبة بالسيول، طبعا، كان أداء سلاح البحرية جيدا منذ أمس الاول.



وتابع اللواء سلامي: اليوم سيتم اقامة مستشفى ميداني مجهز بامكانيات عالية لمعالجة المصابين والمرضى.



واضاف: سنرسل جميع امكانيات الحرس الثوري في المحافظات المجاورة والمحافظات المساندة الى المنطقة وسنستخدم جميع امكانياتنا.



يذكر ان 500 قرية في اقضية جابهار،كنارك، نيكشهر ودلكان بجنوب محافظة سيستان وبلوجستان قد تعرضت الى سيول جارفة نتيجة الامطار الغزيرة منذ يوم الخميس الماضي.