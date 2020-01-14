الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 15:44
اللواء سلامي:

جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة

جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
وقال اللواء سلامي لدى وصوله اليوم الثلاثاء ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان : تم استخدام جميع الامكانيات والقدرات مع التواجد الميداني لمقر عمليات قدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري وأنشطة فيلق سلمان في محافظة سيستان وبلوجستان منذ الساعات الأولى لحدوث السيول.

واضاف: تقوم حاليا 5 فرق للحرس الثوري مع 50 آلية لاعادة فتح الطرقات، كما تقوم 3 مروحيات تابعة للقوة البرية للحرس الثوري بايصال المساعدات الاغاثية للمتضررين ، كما ان هناك مجموعات كثيرة من افراد التعبئة تعمل فی مجال الاغاثة.

وحول زيادة قدرات الاغاثة ، قال القائد العام للحرس الثوري: كما تقوم القوة البحرية لحرس الثورة بنقل امكانياتها الى المناطق المنكوبة بالسيول، طبعا، كان أداء سلاح البحرية جيدا منذ أمس الاول.

وتابع اللواء سلامي: اليوم سيتم اقامة مستشفى ميداني مجهز بامكانيات عالية لمعالجة المصابين والمرضى.

واضاف: سنرسل جميع امكانيات الحرس الثوري في المحافظات المجاورة والمحافظات المساندة الى المنطقة وسنستخدم جميع امكانياتنا.

يذكر ان 500 قرية في اقضية جابهار،كنارك، نيكشهر ودلكان بجنوب محافظة سيستان وبلوجستان قد تعرضت الى سيول جارفة نتيجة الامطار الغزيرة منذ يوم الخميس الماضي.
رقم : 838430
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية
الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية
14 كانون الثاني 2020
نيران الجحيم تشتعل ‘‘بعين الأسد‘‘.. ما الذي جرى بتلك القاعدة الأمريكية؟
نيران الجحيم تشتعل ‘‘بعين الأسد‘‘.. ما الذي جرى بتلك القاعدة الأمريكية؟
14 كانون الثاني 2020
كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة
كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة
14 كانون الثاني 2020
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
14 كانون الثاني 2020
العراق وحقيقة تحوله إلى
العراق وحقيقة تحوله إلى 'ساحة لتسوية الحسابات'
13 كانون الثاني 2020
سيد المقاومة والرد الاستراتيجي
سيد المقاومة والرد الاستراتيجي
13 كانون الثاني 2020
أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية
أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية
13 كانون الثاني 2020
في رحاب اللواء الشهيد قاسم سليماني
في رحاب اللواء الشهيد قاسم سليماني
13 كانون الثاني 2020
رئيس الجمهورية يأمر بتنفيذ قانون الرد بالمثل
رئيس الجمهورية يأمر بتنفيذ قانون الرد بالمثل
13 كانون الثاني 2020
قائد الثورة يوعز بمتابعة اي اهمال محتمل في سقوط الطائرة
قائد الثورة يوعز بمتابعة اي اهمال محتمل في سقوط الطائرة
11 كانون الثاني 2020
تحطم الطائرة الأوكرانية: أبعاد ودلالات
تحطم الطائرة الأوكرانية: أبعاد ودلالات
11 كانون الثاني 2020
إستشهاد سليماني والمهندس..وكذبة عداء أمريكا ‘‘لداعش‘‘
إستشهاد سليماني والمهندس..وكذبة عداء أمريكا ‘‘لداعش‘‘
11 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق