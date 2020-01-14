الملك الأردني يلتقي أمين عام الناتو

وتحدث الملك الأردني والأمين العام لحلف الناتو، عن "حرصهما على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، علی حد تعبيرهما.



وقال ستولتنبرغ للملك عبد الله الثاني، خلال لقاء جمعهما في مقر الحلف ببروكسل وبحسب بيان نشر على موقع الناتو، أن "حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية كفاءات عمان في مجالات الأمن والدفاع وغيرها"، على حد قوله​​​.



وبحسب البيان، فقد "أكد ستولتنبرغ أن عمان من أقرب الشركاء العالميين لحلف الناتو وأن التحالف والأردن متحدان في عملهما لمكافحة الإرهاب الدولي".



وقال انه يجب "الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالحرب ضد تنظيم "داعش" وذلك لضمان عدم عودة الجماعة الإرهابية"، على حد تعبيره.



ولعبت الاردن دورا كبيرا في الحرب السورية حيث كانت "الموك" مقرا للاستخبارات الامريكية والغربية التي نظمت صفوف داعش والجماعات المسلحة المتطرفة التي دخلت الى سوريا وقاتلت الجيش السوري.