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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 20:26
سقوط 3 قذائف هاون شمال شرق بعقوبة
وقال المصدر إن "ثلاث قذائف هاون سقطت في اطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف لم تتسبب باي اضرار بشرية وتم فتح تحقيق بالحادث".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
838476
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