قوات حفتر: لا يمكن التفاهم مع ‘‘الوفاق‘‘ إلا بالحل العسكري

وأضاف المحجوب: "عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الجماعات المسلّحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها بلغة قوة السلاح".



وعن فشل المحادثات بين طرفي النزاع في موسكو وانهيار اتفاق الهدنة، قال محجوب: “هم طلبوا الحوار والحلول السياسية بعدما أدركوا أنهم منتهون، بعد كل التعب والانتصارات التي حققناها لن نقبل بشروطهم، المنتصر هو الذي يفرض شروطه وليس الخاسر”.



هذا وتجددت الاشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين قوات حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ساعات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض حفتر التوقيع عليه، لتجاهله عدداً من مطالبه، وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.



وأكدت: “الكتيبة 134 حماية الوطنية” التابعة لقوات حفتر، إن مواجهات عنيفة تدور الآن بين قوات حفتر وقوات الوفاق في محوري الساعدية وتوغار جنوب العاصمة طرابلس.



في وقت أكدت فيه الوحدات العسكرية لقوات حفتر المتمركزة في محاور القتال جاهزيتها لمواصلة عملياتها حتى تحرير العاصمة طرابلس وتحقيق النصر.على حد تعبيره.