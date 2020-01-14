‘‘داعش‘‘ يتبنى استهداف معسكر للجيش بالنيجر

وقال المصدر إن "تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي زعم أنه أوقع "100 قتيل" في معسكر شينيجودار يوم الخميس الماضي.



وقال النيجر الأحد إن 89 من جنوده قتلوا و77 من المهاجمين.



وأمس الإثنين، قالت حكومة النيجر إن الرئيس محمد إيسوفو عين قائدا جديدا للجيش بعد اثنين من أدمى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد منذ سنوات.



وقاد أحمد محمد الجيش خلال أكثر من عامين وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في هجمات الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة والتي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار على قاعدة للجيش في منطقة نائية الخميس أودى بحياة 89 جنديا على الأقل.



ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.