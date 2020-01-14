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الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020 ساعة 22:09

خميس: لامكان للاستكبار بالمنطقة بعد ضرب عين الأسد

خميس: لامكان للاستكبار بالمنطقة بعد ضرب عين الأسد
وقدم خميس خلال اللقاء اليوم الثلاثاء في طهران، تعازيه للرئيس روحاني باستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وقال ان استشهاد القائد سليماني كان مصابا كبيرا للشعوب الحرة بالعالم .

وأضاف رئيس الوزراء السوري إن شجاعة وبطولة الشهيد السليماني لا توصف ، وستظل ذكراه خالدة دوما في أذهان الشعب السوري .

وقال عماد خميس ان الهجوم الصاروخي الايراني على القاعدة الاميركية انتقاما لاغتيال القائد سليماني حمل رسالة واضحة الى حكومات وشعوب المنطقة والعالم مؤكدا ان هذه الخطوة برهنت للاعداء انه لامكان ابدا بعد الان للاستكبار في هذه المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء السوري على أن المقاومة والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب في المنطقة ستستمر وقال إن وجود الأميركيين في سوريا هو مصداق بارز للاحتلال ونعتقد أنه يجب على جميع الدول والحكومات الصمود بوجه التواجد الاميركي غير المشروع في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء السوري عن تعازيه لوفاة عدد من الإيرانيين في تحطم الطائرة الاوكرانية، قائلاً إن خطوة ايران في تحمل مسؤولية هذا الحادث يُظهر الحكمة والأمانة بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقال عماد خميس إن الشعب السوري يقدر دائمًا دعم إخوانهم الإيرانيين ، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية. وقال ان ايران لها الاولوية حتما في عملية اعادة اعمار سوريا ونحن ندعو الشركات والقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع السورية.
رقم : 838493
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