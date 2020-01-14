تواصل فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بالمحافظات اليمنية

في العاصمة صنعاء أفتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي وأحمد غالب الرهوي اليوم الثلاثاء معرض صور شهداء الخدمات الطبية العسكرية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.



كما نظم المكتب الاشرافي بحي النهضة في مديرية الثورة أمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية ومعرض صور لشهداء المديرية في إطار الذكرى السنوية للشهيد، حيث ألقيت عدد من الكلمات أكدت على أهمية استلهام الدروس والتضحية من الشهداء وما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



إلى ذلك دعا نائب وزير الزراعة والري المهندس ماجد المتوكل إلى الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وتكريمهم.. وقال "لابد من رعاية أسر الشهداء على مدار العام وألا يقتصر ذلك لفترة أو مناسبة محددة".



وفي سياق منفصل أحيت ألوية الحماية الرئاسية بصنعاء الذكرى السنوية للشهيد بإقامة فعالية خطابية ومعرض لصور شهداء ألوية الحماية.



ونظمت بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد، نظمتها الهيئة النسائية.



وفي الفعالية التي حضرها عدد من أمهات وأسر الشهداء، ألقيت كلمات أشادت بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان دفاعاً عن الأرض والعرض.



من جانبها نظمت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس المجلس محمد البخيتي.



كما عُقدت بصنعاء ندوة فكرية ثقافية بعنوان "الشهادة عطاء قابله الله بعطاء"، نظمتها وزارة العدل تزامنا مع الذكرى السنوية للشهيد.



وفي الندوة أوضح نائب وزير العدل القاضي سعد هادي أن التضحيات التي قدمها الشهداء في مختلف الجبهات، تمثل صفحات مشرقة في التاريخ اليمني الذي واجه قوى الطغيان بصمود أسطوري منقطع النظير من منطلق العزة والكرامة والسيادة.



بدوره زار نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ومعه وكلاء الوزارة لقطاعات الإرشاد العزي راجح وتحفيظ القرآن صالح الخولاني والحج والعمرة عبدالرحمن النعمي اليوم ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه بالعاصمة صنعاء.



هذا ونظمت هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء فعالية ثقافية في الذكرى السنوية للشهيد.



مكتب رئاسة الجمهورية من جهته أقام فعالية تكريم أسر الشهداء من موظفي المكتب تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد.



وفي الفعالية التي حضرها أمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين، أشار نائب مدير مكتب الرئاسة سليم المغلس إلى عظيم ما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل الله ودفاعاً عن كرامة الشعب اليمني ضد تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وفي صعدة نظمت السلطة المحلية بالمحافظة فعالية ختامية لأنشطة وفعاليات الذكرى السنوية للشهيد.



وفي الاختتام اعتبر وزير الإعلام ضيف الله الشامي، إحياء الذكرى السنوية للشهيد، محطة للتزود من المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها الشهداء في سبيل العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



من جانبه افتتح القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه مدير مديرية الميناء علي عبيد بالمعهد العالي للمعلمين بالمحافظة معرض صور شهداء المديرية في إطار الذكرى السنوية للشهيد.



وفي الافتتاح أشار قحيم إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد لاستلهام الدروس من تضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.



وفي عمران نظمت قيادة المنطقة العسكرية السادسة حفلا خطابيا بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد وحملة الهوية الايمانية.



وأشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان في الحفل إلى أهمية استلهام معاني الثبات والبذل والعطاء من تضحيات الشهداء الذين سطروا بدمائهم درب العزة والحرية والكرامة.



إلى ذلك زار عدد من قيادات المنطقة العسكرية السادسة والقيادات الأمنية معرض شهداء المنطقة العسكرية السادسة وروضة الشهداء بعمران وذلك في إطار الذكرى السنوية للشهيد.



وفي مأرب نظم أبناء مديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم وقفة قبلية ضمن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.



وفي الوقفة أكد مدير المديرية درعان السقاف المضي على درب الشهداء وتحقيق المبادئ التي ضحوا بأنفسهم من اجلها في الدفاع عن الوطن.



فيما أقيمت بمديرية القفر محافظة إب فعالية خطابية وثقافية لإحياء الذكرى الشهيد السنوية، نظمتها الهيئة النسائية.



وألقيت في الفعالية كلمات من قبل عدد من الحاضرين، نوهت بمكانة الشهداء ومواقفهم البطولية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الأعراض والممتلكات.



وفي ريمة نظم أبناء مديرية السلفية فعالية ثقافية في إطار الذكرى السنوية الشهيد. وأشاد محافظ ريمة فارس الحباري بالأدوار البطولية التي سطرها الشهداء في الدفاع عن الوطن.