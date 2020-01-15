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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 16:59

واعظي: لقد فعلنا في الاتفاق النووي ما فعلته أوروبا بالضبط

واعظي: لقد فعلنا في الاتفاق النووي ما فعلته أوروبا بالضبط
وقال واعظي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء رداً على سؤال حول إعلان الاتحاد الأوروبي بدء آلية فض النزاع : ان نقاشنا مع الاعضاء الباقين في الاتفاق النووي كان يدور دوما حول خروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم التزامها بتعهداتها وعدم سماحها للدول الباقية الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي .

وأضاف اننا القينا الحجة عليهم في هذا المجال منذ مدة ثم بدانا اتخاذ الخطوات الأخيرة منذ أيار / مايو الماضي وصولا الى الخطوة الخامسة والاساسية الأسبوع المنصرم ، وقمنا في الخطوة الخامسة برفع جميع القيود في عملية تخصيب اليورانيوم بما في ذلك عدد اجهزة الطرد المركزي ونوعها ومكانها الى جانب معامل التخصيب الخاص بنا ، وأعلنا أننا سنفعل ذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذكرنا أن هذا لا يعني أننا خرجنا من الاتفاق النووي .

وشدد واعظي على أننا فعلنا بالضبط ما فعلوه أيضًا وقال : لقد حافظوا على الاتفاق النووي ولكنهم لم يفوا بالتزاماتهم ، وبدورنا اعلنا أننا ملتزمون بالاتفاق النووي ولكننا لا نف بتعهداتنا فيه ولذا كانت الخطوة الخامسة خطوة أساسية ، وكانت صعبة عليهم بعض الشئ ومن هنا اعلن الاوروبيون وتحت وقع الراي العام والضغوط التي يواجهونها ، أنهم يريدون عقد اجتماع اللجنة مشتركة ، ولاتوجد في هذا المجال اية مشكلة .

وقال واعظي ان عقد اجتماع اللجنة مشتركة لا يعني استخدام آلية فض النزاع وانهيار الاتفاق النووي واضاف ان ايران قد دعت أيضًا إلى عقد اجتماع اللجنة في الماضي وشهد الاجتماع نقاشات واسمعنا خلالها الى وجهات نظر بعضنا البعض .وتابع انه يعتقد ومن خلال معرفته باداء ومواقف الأوروبيين وكذلك ما اعلنته روسيا أمس أنه من حق إيران تخفيض التزاماتها عندما يفشل الجانب الآخر في الوفاء بالتزاماته ، وأعتقد أنه سيكون هناك اجتماع وسيتم حل المسألة هناك ، ولن يتم نقلها بأي حال إلى مجلس الأمن ولا يجري تنفيذ آلية فض النزاع.

وافاد انه في رأيي ، ما أعلنه الأوروبيون هو مجرد دعاية وليس له أي أساس ، وما أعلنه الأوروبيون يبدو أنه من موقع ضعف وانفعال.

وردا على سؤال حول ما اذا كان اعلان الاوروبيين يندرج في سياق تصريحات الرئيس الاميركي القاضية بضرورة التفكير باتفاق جديد بدلا من الاتفا النووي ؟ اكد واعظي على أن الحجة التي يعلنها الأوروبيون تستند إلى مادة في الاتفاق النووي والتي وافق عليها الجانبان. وحتى نحن أنفسنا ، عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي طالبنا بعقد اجتماع اللجنة المشتركة بالاستناد الى نفس هذه الآلية.

وقال واعظي ان كلام ترامب ليس بالشئ الجديد ؛ فقد تنصل ترامب منذ تسلمه السلطة عن جميع الالتزامات التاريخية والدولية التي وقعها أوباما وان كان الاتفاق ثنائيا ابلغ الطرف المقابل بانه لن يوقع شيئا جديدا ، وكان ترامب يتصور ان بامكانه ان يفعل نفس الشئ مع الاتفاق النووي ولكن هذا الامر ليس ممكنا .

واكد واعظي بث الياس في قلوب الاعداء واحباط المؤامرات رهن بالتلاحم الداخلي وقال ان وحدة الصف الداخلي والسعي لتسوية المشاكل الداخلية بانفسنا وعدم اعطاء ذريعة لاي احد فانهم حتما سيتراجعون وسيصابون بخيبة امل ، انهم كانوا يحاولون توظيف التجمع الذي جرى في الجامعة بذريعة مراسم عزاء ضحايا سقوط الطائرة الاوكرانية لتحقيق ماربهم وبادر ساسة اميركا بينهم ترامب وبومبيو الى كتابة تغريدات لهذا الغرض ، واعتقد ان السبيل الى احباط مؤامرات الاعداء هو عدم السماح للعدو باستغلال مثل هذه الحوادث.
رقم : 838663
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