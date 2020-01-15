الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 17:15

الكيان الصهيوني يصادق على إقامة 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية

الكيان الصهيوني يصادق على إقامة 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" ، الأربعاء، عن وزارة الحرب الإسرائيلية أن المحميات، ستتواجد في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية والتي تشكل 60٪ من مساحتها، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأضاف "بحسب وزارة الدفاع، فإن هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق أوسلو لعام 1994، التي يتم فيها إصدار مثل هذا القرار".

وتابع "أشارت وزارة الدفاع الى أن القرار يشمل توسيع 12 محمية طبيعية أخرى، قائمة في الضفة الغربية".

ونقل الموقع عن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله "اليوم، نحن نعزز أرض إسرائيل بشكل كبير، من خلال تطوير مستوطنة يهودية في المنطقة ج، من خلال الأفعال وليس الكلمات ".

وأضاف بينيت في إشارة الى الضفة الغربية "يوجد في يهودا والسامرة، مواقع طبيعية ذات مناظر مذهلة، سنتوسع في المواقع الحالية، ونطور مواقع جديدة".

وتابع بينيت "أدعو جميع الإسرائيليين إلى النهوض والسير على الأرض، للقيام بجولة في يهودا والسامرة، واكتشاف أشياء جديدة ومواصلة المشروع الصهيوني".
**فلسطين تندد بالقرار

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، بالقرار .

وقالت إن الإعلان الإسرائيلي، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق".

وأضافت إن مسمى المحميات الطبيعية هو "شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أنها "ستتابع مع الدول كافة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة هذا القرار، وستتحرك باتجاه محكمة الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على القرار الإسرائيلي".

ويمنع الكيان الصهيوني الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تصنفها "محميات طبيعية" وتصادرها من أصحابها.

واحتل الكيان الصهيوني الضفة الغربية في العام 1967.
رقم : 838669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
15 كانون الثاني 2020
على شعوب المنطقة أن تعمل على طرد القوات الأمريكية
على شعوب المنطقة أن تعمل على طرد القوات الأمريكية
15 كانون الثاني 2020
خطة تشکيل حلف ‘‘ناتومي‘‘.. الأهداف والتوقعات
خطة تشکيل حلف ‘‘ناتومي‘‘.. الأهداف والتوقعات
15 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟
الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟
15 كانون الثاني 2020
جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
14 كانون الثاني 2020
الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية
الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية
14 كانون الثاني 2020
نيران الجحيم تشتعل ‘‘بعين الأسد‘‘.. ما الذي جرى بتلك القاعدة الأمريكية؟
نيران الجحيم تشتعل ‘‘بعين الأسد‘‘.. ما الذي جرى بتلك القاعدة الأمريكية؟
14 كانون الثاني 2020
كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة
كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة
14 كانون الثاني 2020
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
14 كانون الثاني 2020
العراق وحقيقة تحوله إلى
العراق وحقيقة تحوله إلى 'ساحة لتسوية الحسابات'
13 كانون الثاني 2020
سيد المقاومة والرد الاستراتيجي
سيد المقاومة والرد الاستراتيجي
13 كانون الثاني 2020
أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية
أبعاد توضيحات حرس الثورة لسبب حادثة طهران الجوية
13 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق