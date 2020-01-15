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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 17:16

السيسي يفتتح قاعدة 'برنيس' العسكرية

السيسي يفتتح قاعدة
ووصل بن زايد إلى مصر لحضور مراسم الافتتاح، الذي من المنتظر أن يحضره رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية.

وقال الرئيس المصري إن الهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة "برنيس" العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.
رقم : 838670
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