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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 17:38

سعر الدولار يحلق فوق 1000 ليرة سورية

سعر الدولار يحلق فوق 1000 ليرة سورية
وأشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال عام 2020 نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع بتاريخ 19/02/2019 الذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المصارف المؤهلة للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب على 1,308 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 130.8 مليار ليرة سورية من قبل 16 مصرفاً من أصل 17 مصرفاً مؤهلاً للاكتتاب.

كما تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة التقليدية) بنتيجة الإصدار من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة سورية خلال الفترة شباط- آب 2019 أي ما يغطي 141% من حجم إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، ويشير ذلك إلى أنّ شهادات الإيداع حفّزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية المتواجدة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار شهادات الإيداع.

كما أكدت اللجنة على أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.
رقم : 838676
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