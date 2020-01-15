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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 21:28

'أمير حلب' في 'جبهة النصرة' يهرب إلى إدلب

ونشرت مصادر إعلامية معارضة أن “سلامة القيادي في “جبهة النصرة” بمنصب “أمير حلب”، فر بشكل مفاجئ إلى إدلب بعد أن نقل كافة ممتلكاته وأثاث منزله في بلدة عندان بريف حلب الشمالي”.

وأوضحت المصادر أن “خروج سلامة من ريف حلب الشمالي ترك مسلحي التنظيم (الارهابي) في حالة قلق وارتباك وتخوف”.

وأشارت المصادر إلى أن “ردود أفعال عديدة ظهرت من ناشظين إعلاميين ومسلحين حتى استهجنت هروب القيادي واصفةً إياه بالخائن، وأن هروبه هو لتجنب مواجهة الجيش السوري وخوفه من العملية العسكرية هناك”.

وما جعل خبر فرار “أمير حلب” من بلدة عندان ذو صدى كبير، هو كونه من أقارب قائد تنظيم “جبهة النصرة” الارهابي "أبو محمد الجولاني"، حيث أن شقيقة سلامة تكون زوجة الجولاني.


ويعرف عن سلامة أيضاً أنه واحد من أقرب الشخصيات للجولاني و”بيت سره” كما يصفه المسلحون.

ويملك سلامة عدة عقارات استملكها عن طريق السلب والسرقات، بالإضافة لاستملاكه عدة مطاعم في دانا وسرمدا، مع سيطرته على عدة خطوط تهريب على الحدود التركية.

وسرقات “أمير حلب” تمتد لتصل إلى احتكاره تجارة السجائر أيضاً، التي تحرمها “النصرة” على الأهالي في المناطق التي تحتلها، بالوقت الذي تحللها على قيادييها.

ويعرف عن مرافق سلامة الشخصي الارهابي “حازم جانودي”، أنه المسؤول عن أخذ الأتاوات من الأهالي التي يجمعها سلامة في حساب ضخم يملكه بأحد بنوك غازي عنتاب داخل تركيا.
رقم : 838701
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