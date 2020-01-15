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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 21:29

عبد المهدي: نؤكد حق العراق بحفظ أمنه وسيادته

عبد المهدي: نؤكد حق العراق بحفظ أمنه وسيادته
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم الاربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع إثر الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية، وجهود تحقيق التهدئة وضرورة العمل على تجنيب دول المنطقة تداعيات الأزمة ومخاطر النزاع العسكري".

وأضاف المكتب، أن "نائب رئيس الوزراء القطري نقل تحيات امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتأكيد دعمه لأمن واستقرار العراق ووحدة شعبه، وتقديره لسياسة الحكومة العراقية بإقامة علاقات متوازنة في محيطه العربي والاقليمي والدولي، واسهامها بجهود التهدئة في الأزمة الاقليمية الحالية، والتأكيد على اهمية استمرار التشاور والتواصل بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الأخوية والجهود المشتركة".

وتابع، أن "رئيس الوزراء رحب بزيارة نائب رئيس الوزراء القطري وأكد اعتزازه بتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، وجدد موقف العراق بضرورة تحقيق التهدئة وإنهاء حالة التوتر ومنع أي تصعيد وتجنيب المنطقة خطر المواجهة العسكرية".

واكد عبد المهدي، بحسب البيان، "حق العراق في حفظ أمنه وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وتحويله ساحة لتصفية الحسابات، والحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وضرورة تركيز الجهود على محاربة الارهاب والتخلص من بقايا داعش الارهابي وحماية مصالح جميع شعوب ودول المنطقة".
رقم : 838704
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